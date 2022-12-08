Москва, 8 декабря, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Срок проведения конкурсных процедур в регионах России стоит ограничить тремя месяцами, чтобы решить проблему с их затягиванием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Он напомнил, что ранее был изменен порядок и сроки перечисления бюджетных средств и сегодня средства стали в регионы поступать до 1 января следующего финансового года.

«В этом году при принятии бюджета распределены уже 94,6% всех трансфертов. Это 246 из 260. Но сейчас, коллеги, возникла другая проблема. Анализируя ситуацию текущего года, мы видим, что конкурсные процедуры в регионах затягиваются до полугода, а то и до 9 месяцев. Иными словами у нас проблема переместилась с федерального уровня на региональный. Деньги федеральный центр, министерство финансов, профильное министерство перечисляет в регионы до 1 января, а регионы, получая эти средства, конкурсные процедуры проводят ни шатко, ни валко, спустя рукава и они завершаются либо к полугодию, либо уже практически к концу года», — сказал Володин на заседании Совета законодателей РФ.

По его словам, эта ситуация недопустима, особенно когда говорится о том, что вызовы сегодняшнего дня обязывают к другим подходам и работе.

«Уважаемые коллеги, есть предложение и, возможно, вы выскажете свою точку зрения, давайте примем решение и ограничим трехмесячным периодом проведение конкурсных процедур в регионах. Тот, кто провел в течение этого времени конкурсные процедуры, дальше уже приступает к реализации проекта, занимается строительно-монтажными работами», — пояснил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что три месяца больше чем достаточно, так как ранее был сокращен срок проведения самих процедур.

«Тогда давайте предоставим право профильным министерствам, Министерству финансов перераспределять эти денежные средства и направлять их в другие регионы, где более эффективно работают и стараются сделать всё для того, чтобы достигнуть целей национального развития», — подчеркнул Володин.