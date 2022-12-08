Москва, 8 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Авиация ВС России в ходе военной спецоперации «делает всё вовремя и грамотно», заявил 8 декабря президент России Владимир Путин.

Минобороны.рф Фронтовые бомбардировщики

Авиация вносит существенный вклад в общую эффективность действий войск в зоне проведения СВО, добавил президент.

Как сообщалось ранее, 8 декабря на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России Владимир Путин отметил, что и он сам, и все граждане страны считают каждого сражающегося на передовой бойца героем.