Москва, 8 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской Федерации включила Каймановы Острова и Канаду в перечень стран и территорий, которые не обеспечили обмен сведениями для целей налогообложения с Россией. Об этом 8 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на приказ ФНС России.

Nalog.ru ФНС

По информации агентства, несмотря на то, что новая редакция черного списка была сокращена в сравнении с действующей редакций, в него были включены Каймановы Острова и Канада.

В данном реестре стало больше отдельных административных единиц Великобритании (в него были включены острова Гернси и Мэн), отметили СМИ.

Уточняется, что соответствующий приказ ФНС вступит в силу с 1 января 2023 года.