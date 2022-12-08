Донецк, 8 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Докучаевск и Макеевку, сообщили 8 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:05 (совпадает с мск) — н. п. Щербиновка — н. п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; 14:05 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:30 ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм, 14:35 — Докучаевск (четыре снаряда калибра 152 мм), 15:00 — Киевский и Куйбышевский районы Донецка (пять снарядов калибра 155 мм), в 15:05 — Червоногвардейский район Макеевки (три снаряда калибра 155 мм).