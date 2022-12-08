Краснодар, 8 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. С целью обеспечения общественной безопасности в Краснодарском крае с 12 декабря временно запретят использовать беспилотники. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Согласно документу, запрет вводится с 00:00 12 декабря 2022 года. С этого дня ограничено использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией края, кроме беспилотных гражданских воздушных судов, используемых органами власти региона и подведомственными им учреждениями, выполняющими гособоронзаказ, а также иными организациями в рамках возложенных на них полномочий.

Принятая мера направлена на усиление охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на основании указа президента России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, аналогичные решения были также приняты в Саратовской, Нижегородской областях и ряде других регионов страны.