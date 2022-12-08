Москва, 8 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил проводить сделки с акциями компаний «Алроса» и «Полюс». Текст соответствующего распоряжения главы государства опубликован 8 декабря на официальном сайте правовой информации.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения: 50 923 110 обыкновенными акциями акционерной компании «Алроса» (публичного акционерного общества); 129 736 обыкновенными акциями публичного акционерного общества «Полюс», — говорится в документе.

«Алроса» — российская группа алмазодобывающих компаний, добывающая 95% алмазов в стране. «Полюс» — крупнейший производитель золота в России.