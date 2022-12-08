Москва, 8 декабря, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Ситуация с попыткой госпереворота в Германии является исключительно внутренним делом этой страны, заявила 8 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Что касается оценки произошедшего в целом, то мы рассматриваем это как исключительно внутреннее дело ФРГ», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии задержали 25 человек, включая гражданку РФ, которые подозреваются в государственном перевороте.

Сообщалось, что задержанные связывались с представителями России. Генпрокурор Германии Петер Фран заявил, что подозреваемые планировали создать новую армию.

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