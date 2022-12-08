Москва, 8 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ должно на постоянной основе мониторить ситуацию с бюджетами приграничных с Украиной регионов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Ранее при принятии федерального бюджета на 2023–2025 годы Володин заявлял, что палата парламента предлагает правительству РФ совместно с комитетом Госдумы по бюджету и Счетной палатой проанализировать, насколько эффективно реализуется программа развития территорий с низким уровнем социально-экономического развития, и на основе этого анализа представить предложения по расширению программы на регионы, в которых социально-экономическая ситуации существенно ухудшилась, а также приграничные регионы, границы которых сопряжены с территориями иностранных государств, совершающих в отношении России, российских организаций и граждан недружественные действия.

«Мы считаем правильным, и это отражено у нас в постановлении Государственной думы, проанализировать бюджеты приграничных с Украиной областей и оказать им помощь. Мы считаем, что Минфин должен эту работу постоянно вести, мониторить ситуацию и делать всё для того, чтобы в приграничных территориях все вопросы решались соответственно сегодняшним вызовам», — сказал Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ.

Читайте также: Силуанов: помощь приграничным территориям уже оказывается