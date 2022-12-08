Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Общественное мнение станет основополагающим при выборе названия для пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22 220, заявил 8 декабря глава дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслав Рукша.

ГК Росатом Ледокол «Арктика»

«Можно, конечно, «Аляска» или, там, «Гренландия». Можно «Камчатка», «Сахалин», да. Но я думаю, что, как всегда, это будет такое общественное мнение», — цитирует Рукша ТАСС.

Подписание контракта на строительство этих ледоколов должно пройти уже в декабре 2022 года, уточнил глава дирекции.

Напомним, 22 ноября президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия».