Москва, 8 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Принимающие решения о сносе памятников советским воинам в странах Прибалтики будут прокляты своими народами, заявила 8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

Она посоветовала «снесунам» мысленно спросить разрешения на такие сносы у ветеранов Великой Отечественной войны, сходив на их могилы, и в тишине подумать о том, стоит ли превращаться в варваров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, очередным этапом серийного сноса советских памятников в странах Прибалтики стал начавшийся 6 декабря 2022 года демонтаж стел на крупнейшем в Вильнюсе мемориале в честь павших советских солдат.