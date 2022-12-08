Варшава, 8 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Посольство Польши в Венгрии попало в скандал из-за встречи с венгерскими политиками, которые поддерживают раздел Украины. Об этом 8 декабря пишет Gazeta. pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Сообщается, что посол Польши в Будапеште Себастьян Кенчек встретился с лидером венгерских ультраправых Ласло Тороцкаи, который намекнул на раздел Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Тороцкаи, поздравляя Польшу с днём независимости, написал: «До встречи на общей польско-венгерской границе!»