Москва, 8 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев допускает, что Россия может вернуть смертную казнь.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания», — приводит его слова РИА Новости.

В качестве примера Медведев назвал зашкаливающую в стране опасность тягчайших преступлений, в первую очередь, убийств.

Замглавы Совбеза отметил, что для введения смертной казни нет необходимости менять российскую Конституцию.