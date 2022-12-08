Медведев допустил, что Россия вернёт смертную казнь
Медведев допускает, что Россия может вернуть смертную казнь без изменения Конституции
Москва, 8 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев допускает, что Россия может вернуть смертную казнь.
Government.ru
Дмитрий Медведев
«Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни. Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания», — приводит его слова РИА Новости.
В качестве примера Медведев назвал зашкаливающую в стране опасность тягчайших преступлений, в первую очередь, убийств.
Замглавы Совбеза отметил, что для введения смертной казни нет необходимости менять российскую Конституцию.