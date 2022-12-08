Москва, 8 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал ефрейтора Давида Малыйкина, который от волнения прервал свою речь в ходе церемонии награждения Героев России в Кремле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Малыйкин, награждённый медалью «Золотая Звезда», заявил, что российские воины готовы с честью приумножать славу русского оружия, они хотят быть достойными памяти предков. После этого военный замолчал.

Путин подошёл к ефрейтору, прикоснулся к его плечу и сказал: «Спокойно, здесь все свои».

Малыйкин продолжил речь и подчеркнул, что российские воины выполнят поставленную задачу и уничтожат нацистскую заразу.

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