Нью-Йорк, США, 8 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В США сотрудники газеты The New York Times впервые за 40 лет вышли на массовую забастовку. Об этом говорится на сайте издания.

Todd Van Hoosear New York Times

Согласно опубликованным данным, в однодневной забастовке принимают участие 1,1 тыс. работников.

Причина «мятежа» — затягивание переговоров между профсоюзом работников и руководством компании. Срок предыдущего соглашения завершился в марте 2021 года.

Известно, что стороны не могут договориться по целому ряду пунктов, среди которых увеличение заработной платы, условия медицинской страховки, пенсионные выплаты и возможность перехода на удаленную работу.

Напомним, что последний раз журналисты устраивали забастовку в 1981 году.