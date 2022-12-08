В США вышли на забастовку 1,1 тыс. сотрудников The New York Times
Журналисты The New York Times впервые за сорок лет вышли на массовую забастовку
Нью-Йорк, США, 8 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В США сотрудники газеты The New York Times впервые за 40 лет вышли на массовую забастовку. Об этом говорится на сайте издания.
Todd Van Hoosear
New York Times
Согласно опубликованным данным, в однодневной забастовке принимают участие 1,1 тыс. работников.
Причина «мятежа» — затягивание переговоров между профсоюзом работников и руководством компании. Срок предыдущего соглашения завершился в марте 2021 года.
Известно, что стороны не могут договориться по целому ряду пунктов, среди которых увеличение заработной платы, условия медицинской страховки, пенсионные выплаты и возможность перехода на удаленную работу.
Напомним, что последний раз журналисты устраивали забастовку в 1981 году.