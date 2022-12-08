Москва, 8 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Определены девять регионов, в которых создадут кампусы мирового уровня. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

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Отбор проходил из 39 заявок, реализация девяти проектов-победителей стартует в 2023 году, сообщил Мишустин.

«Президент поручил к 2030 году создать сеть из 25 кампусов мирового уровня, мы уже к 2024 должны были создать несколько. Предстоит очень большая работа», — сказал премьер-министр.

Программа по созданию сети университетских кампусов мирового уровня стартовала по всей стране с 2021 года, в 2022 году из 27 заявок было отобрано восемь — это Томск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Новосибирск и Уфа.

Сейчас из 39 заявок выбрали девять. В 2023 году строительство кампусов начнется в «Сириусе», Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске и Великом Новгороде, уточнил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Все девять проектов будут реализованы в формате государственно-частного партнерства.

«При общей стоимости девяти проектов в размере почти 230 млрд рублей структура финансирования выглядит следующим образом: частные инвестиции — 105,4 млрд (45,9%), федеральный бюджет — 103 млрд (44,8%), региональные инвестиции — 21,4 млрд (9,3%)», — отметил Фальков.

Строительство кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета идёт высокими темпами. Об этом во время рабочей поездки в Новосибирскую область 23 августа сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Председатель правительства России Михаил Мишустин в июле 2022 года подписал распоряжение о выделение 20 млрд рублей на строительство кампуса Уральского федерального университета.