Москва, 8 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается дать право воспользоваться налоговым вычетом налогоплательщикам, которые занимаются добычей кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Госдума

«Восстановление добычи олова является одной из важнейших социально-экономических задач Дальневосточного федерального округа и Арктики», — отметила в ходе дискуссии депутат Госдумы Галина Данчикова («Единая Россия»), отметив роль меры на фоне активизации импортозамещения.

Законопроект направлен на сохранение стимулирующего характера налогообложения оловодобывающей промышленности. Сейчас при добыче кондиционных руд олова, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа, установлена нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С 1 января 2023 года ее действие прекращается.

Законопроектом предлагается вместо нулевой ставки предоставить право на применение налогового вычета по НДПИ при добыче кондиционных руд олова на расположенных в ДФО участках недр на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года включительно в объеме сумм расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, необходимых для разработки месторождений полезных ископаемых, и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования.

Отметим, что в России действуют две оловодобывающие компании.