Москва, 8 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что к коллективному Западу приходит осознание того, что им никуда не деться без России, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

7 декабря сезон в миланском театре «Ла Скала» был официально открыт постановкой оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Сообщалось, что премьеру посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Напомним, ранее киевские дипломаты обращались к руководителям театра, а также к миланским и римским политикам с требованием не ставить произведения русских композиторов, однако получили отказ.

«Вы знаете, как так называемый коллективный Запад пытается душить Россию. Даже отмена культуры России, казалось бы, это нонсенс, это дикость… И так приятно, что вчера открытие оперного сезона в миланском театре началось с русской оперы, с оперы Мусоргского. Вот приходит до них осознание, что никуда им не деться без России и точно дальше все будет в таком ключе двигаться», — сказала Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ.