Саранск, 8 декабря, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Четыре года проведёт в колонии-поселении бывший проректор МГУ имени Ломоносова, экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин, признанный виновным в афере на сотни миллионов рублей. Об этом сообщает 8 декабря пресс-служба прокуратуры Мордовии.

Minstroy.samregion.ru Алексей Гришин

Районный суд в Саранске признал Гришина виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Суд установил, что он участвовал в продаже выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по завышенной стоимости.

Итогом стало хищение группой лиц, в которую входил Гришин, 271 млн рублей. Помимо четырёх лет в колонии-поселении, суд приговорил бывшего проректора к выплате штрафа в размере 600 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, Гришина задержали и арестовали в 2020 году, он находился под домашним арестом.

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