Москва, 8 декабря, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Правительство России планирует создать совместный наднациональный налоговой комитет с Белоруссией. Об этом 8 декабря сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, комитет планируется создать в рамках развития Союзного государства.

Премьер-министр рассказал, что обсуждение ратификации договора состоится 8 декабря.

«Речь идет о таможенных сборах, акцизах и некоторых других платежах», — сказал Мишустин.

Глава российского правительства подчеркнул, что наднациональный налоговый комитет займется согласованием позиций, закреплением минимальных налоговых ставок, перечнем освобождений и льгот, а по итогу — созданием единых условий на всей территории двух стран.