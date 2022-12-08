Мишустин: Россия и Белоруссия создадут совместный налоговый комитет
Мишустин рассказал о планах России создать совместный налоговый комитет с Белоруссией
Москва, 8 декабря, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Правительство России планирует создать совместный наднациональный налоговой комитет с Белоруссией. Об этом 8 декабря сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Иван Шилов ИА REGNUM
Михаил Мишустин
По его словам, комитет планируется создать в рамках развития Союзного государства.
Премьер-министр рассказал, что обсуждение ратификации договора состоится 8 декабря.
«Речь идет о таможенных сборах, акцизах и некоторых других платежах», — сказал Мишустин.
Глава российского правительства подчеркнул, что наднациональный налоговый комитет займется согласованием позиций, закреплением минимальных налоговых ставок, перечнем освобождений и льгот, а по итогу — созданием единых условий на всей территории двух стран.