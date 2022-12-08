Москва, 8 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Газпром увеличил поставки газа в Китай. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации, опубликованной в телеграм-канале Газпрома, 7 декабря компания обеспечила новый максимум суточных поставок газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в текущем году.

Уточняется, что Газпром превысил на 16,1% предусмотренные договором суточные контрактные обязательства, поскольку пошел навстречу запросу китайских коллег по увеличению суточных поставок газа в декабре месяце относительно ранее утвержденного графика на текущий год.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между CNPC и Газпромом, пояснили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в августе 2022 года поставки российского природного газа и угля в Китай достигли исторического рекорда. Так, в августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 млн долларов США.

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