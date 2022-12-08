Варшава, 8 декабря, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Польские пограничники задержали более 20 пособников нелегальной миграции во время проведения международной операции. Об этом 8 декабря сообщает пограничная стража Польши.

Gov.pl Пограничная стража Польши

«Польские, эстонские, немецкие, литовские и латвийские службы в рамках совместной операции ликвидировали преступную группу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она занималась организацией незаконного пересечения границы из Белоруссии в страны Евросоюза.

По данным пограничников, сначала был задержан 51-летний гражданин Польши, который являлся организатором нелегальной миграции из Белоруссии.

После этого были задержаны ещё 23 человека, среди которых оказались девять граждан Украины, восемь — Польши, по двое — из Туниса и Грузии, по одному — из Белоруссии и Ирака.