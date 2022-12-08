Москва, 8 декабря, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий возможность прохождения практических занятий для студентов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент 8 декабря.

Константин Истомин. Вузовки (фрагмент). 1933

Предусматривается возможность прохождения обучающимися по основным профессиональным образовательным программам практической подготовки у индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. Сейчас проходить практику возможно только у юрлиц.

Законопроектом предлагается приравнять индивидуальных предпринимателей, а также нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации или лицензированию, к организациям, осуществляющим деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

«Условия прохождения практики, ответственность за нарушения не меняются», — отметил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев (СРЗП).