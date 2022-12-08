Житомир, Украина, 8 декабря, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Силовики СБУ проводят обыски в монастырях на территории Житомирской области Украины. Об этом 8 декабря сообщают украинские СМИ.

ru.warriors.wikia.com Спецназ СБУ

По информации журналистов, сейчас обыски проходят в монастыре Коростенского района, Чоповицком женском монастыре, а также в мужском монастыре Казанской иконы Божией матери и отдельном ските этого монастыря в честь Силуана Афонского. Сотрудники спецслужбы проверяют «аффилированные с центрами влияния в России религиозные общины».

По информации СМИ, в монастырях ведут поиск лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и хранению предметов, запрещенных на Украине.

Читайте также: СБУ пришла с обысками к православным в Житомирской области

Об этом: СБУ объяснила обыски в храмах борьбой с Русским миром