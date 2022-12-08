Москва, 8 декабря, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин, вручая 8 декабря в честь Дня Героев Отечества, медали «Золотая Звезда» Героям России, заявил, что для него лично и всех граждан России каждый боец на передовой — герой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой. И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что гордится солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в СВО, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан. отстаивая право самостоятельно выбирать свою судьбу.

За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, звание Героя присвоено полковнику Белозерову Сергею Павловичу.

«Здесь все свои», — такими словами Владимир Путин подбодрил ефрейтора Давида Малыйкина, который растерялся в ходе своего выступления на церемонии награждения.

Иван Викторович Вагнер — космонавт-испытатель. Звание Героя России звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС.

«В основе героизма — любовь к Родине и глубокое осознание чувства собственного долга, ратного, гражданского, профессионального, чёткое внутреннее понимание, как строить свою жизнь, какие ценности отстаивать и защищать, как поступать в сложных, экстремальных ситуациях», — подчеркнул глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин 8 декабря в Кремлевском дворце в Москве принял участие в церемонии награждения героев Отечества медалями «Золотая звезда».

По словам главы государства, в России никогда не будут забывать о необходимости поддерживать семьи героев и их близких. Медали вручены воинам, которые проявили исключительную отвагу и доблесть в ходе выполнения задач спецоперации.

После церемонии награждения Героев России Путин поблагодарил воинов за службу и пожелал здоровья их товарищам, которые сейчас находятся на лечении.

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