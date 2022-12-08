Москва, 8 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Российский бизнес должен получать внимание и поддержку не только со стороны федеральных властей, но и от регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

По ее словам, адаптация к новым условиям происходит во многом благодаря работе частного бизнеса и правительством РФ приняты меры по его поддержке, среди которых целый ряд льгот, снижение нагрузки, снятие избыточных проверок.

«Мы рассчитываем, что и на региональном уровне вы будете уделять внимание каждому предпринимателю, каждому предприятию, каждой компании, чтобы сохранить рабочие места и обеспечить поступательное экономическое развитие», — сказала Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ.