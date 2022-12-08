Москва, 8 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Готовящийся США второй «саммит за демократию» способствует дальнейшему нагнетанию международной напряженности и разделению мира по неоколониальному принципу, заявила 8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Она напомнила, что первый так называемый «саммит за демократию» прошел в США декабре 2021 года. Мероприятие состоялось под предлогом объединения стран для защиты демократии по всему миру.

«На деле же в рамках этого процесса речь идет об агрессивном навязывании неолиберальных ценностей, в рамках которых демократия подменяется демократизмом — то есть неограниченной властью элит при лишь формальном сохранении демократических институтов», — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД России, подобные саммиты нагнетают международную напряженность и проводят новые разделительные линии, расчленяя мир на своих и чужих, навешивают «какие-то дикие ярлыки».

Читайте также: США и ещё четыре страны проведут в 2023 году второй «Саммит за демократию»