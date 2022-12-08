Москва, 8 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Москве решено изменить схему базирования коммунальной техники, чтобы она могла ещё оперативнее прибывать на обозначенные рабочие локации. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 8 декабря заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Анна Шевченко ИА REGNUM Колонна коммунальной техники

«Во всех административных округах сделали спецстоянки в подмостовых пространствах. В общей сложности получилось около 3 тысяч парковочных мест. Новая схема позволит оптимизировать работу коммунальных служб, ведь за счет удобного расположения стоянок наши машины смогут быстрее приступать к уборке обозначенных участков и при этом не создавать неудобства для автомобилистов при перемещении», — отметил Бирюков и добавил, что все спецстоянки работают ежедневно и в круглосуточном режиме.

Он обратил внимание, что это особенно важно в зимний период, когда в очистке города от снега задействуется достаточно большое число крупногабаритных машин.

Добавим, что всего в зимний период в уборке Москвы специалисты городского хозяйства задействуют до 10,5 тыс. единиц дорожно-уборочной техники и 43 тыс. средств малой механизации.