Москва, 8 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» киевских войск уничтожена в Харьковской области. Об этом 8 декабря сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В районе населённого пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», — сказал Конашенков.

Кроме того, 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 196 районах поражены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

Также уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бойцы одного из подразделений Западного военного округа ВС РФ уничтожили опорные пункты вражеских войск на сватовском участке фронта в ЛНР.