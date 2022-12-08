Москва, 8 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Москва продолжит добиваться участия представителей российских властей и ПАО «Газпром» в расследовании терактов на «Северных потоках», заявила 8 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Результаты расследования могут быть достоверными и объективными только в том случае, если Россия будет в этом расследовании участвовать, отметила она.

Сейчас власти Швеции и Дании отказываются от сотрудничества с Россией по этому вопросу, сказала официальный представитель МИД.

«Они боятся [нас] подпустить, боятся, что мир узнает, чем они занимались все эти годы и к чему это привело, и кто стоит за манипуляциями на мировых энергетических рынках», — подчеркнула Захарова.

Как сообщалось ранее, разрушения на трех нитках «Северных потоков» были обнаружены в сентябре 2022 года. Власти западных стран проводят «расследования» без участия Москвы. ФСБ, в свою очередь, возбудила дело об акте международного терроризма.