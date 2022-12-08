Москва, 8 декабря, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Данные агентства АКРА, согласно которым российским нефтяным компаниям удалось быстро восстановить добычу и поставки нефти, в числе прочего объясняются тем, что РФ смогла оперативно решить вопрос со страхованием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса финуниверситета при правительстве РФ Оксана Борисова.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

«Действие санкций российская нефтяная отрасль ощутила с 28 февраля 2022 года, — сказала Борисова. — Для обхода запретов, введенных ЕС, компании начали разрабатывать новые схемы. Например, Shell начала торговать латвийской нефтяной смесью, в которой российская нефть занимала 49,99%. Отметим, что подобная схема по смешиванию нефти разных поставщиков применялась и ранее. Восстановление добычи и поставок нефти началось с июня 2022 года, поскольку потребовалось время на организацию новых каналов сбыта. Нефтяные потоки были перенаправлены в Азию. Один из основных вопросов альтернативной схемы поставки, связанный со страхованием, был оперативно решен».

Как отметила Борисова, заниматься страхованием российской нефти, отправляемой новым маршрутом, стала Российская национальная перестраховочная компания.

«Согласно информации Bloomberg, проблемы с фрахтом Москва решает путем приобретения 240 малых и больших судов, ранее перевозивших иранскую нефть. Для повышения привлекательности российской нефти в условиях давления не только на Россию, но и на ее партнеров, им была предложена скидка в размере 25-35 долларов с барреля. В результате в мае 2022 года Россия вышла на второе место среди поставщиков нефти в Индии, а Bloomberg подтвердил эффективность российской стратегии продажи нефти, связанной с активным внедрением альтернативных схем сбыта», — подытожила Борисова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец объяснил, могут ли серьезно упасть доходы России от нефтегазового экспорта.