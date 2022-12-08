Москва, 8 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган», HIMARS, «Ольха» перехватили за сутки российские военнослужащие. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По информации ведомства, за минувшие 24 часа в районах населенных пунктов Благодатное, Новопетриковка Донецкой Народной Республики, населенном пункте Новая Збурьевка Херсонской области и н. п. Токмак Запорожской области Вооруженные силы России перехватили четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», HIMARS, «Ураган».

Также в этих районах российские военнослужащие перехватили противорадиолокационную ракету HARM.

Читайте также: ВС России отбили контратаки ВСУ на донецком направлении