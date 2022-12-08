Москва, 8 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике две пусковые установки HIMARS, сообщили 8 декабря в Министерстве обороны РФ.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

«В районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВКС России уничтожили в районах Шевченковское и Григоровское Запорожской области пять пусковых установок РСЗО MLRS американского производства и MARS-II германского производства.