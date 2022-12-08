Москва, 8 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Согласно опубликованным данным, за сутки вооруженные силы сбили один вертолет, пять БПЛА и 14 снарядов реактивных систем залпового огня, среди которых HIMARS, «Ольха», «Ураган», и одну противорадарную ракету HARM.

В министерстве отметили, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики, а дроны — в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное Луганской Народной Республики.