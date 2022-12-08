Москва, 8 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Подразделения российских войск продолжают наступление на краснолиманском направлении, об этом сообщает 8 декабря Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

ВС России, отметили в ведомстве, «продолжали вести наступательные действия». За сутки ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Противник понёс потери под огнём российской артиллерии и ударами штурмовой и армейской авиации.

Читайте также: ВС России уничтожили еще один пункт дислокации наёмников под Харьковом