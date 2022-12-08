Донецк, 8 декабря, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике восстановили поврежденное обстрелами электроснабжение шахты имени Засядько. Об этом 8 декабря сообщает министерство угля и энергетики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта

«В 12:13 энергетики восстановили энергоснабжение пятой из обесточенных сегодня в результате обстрела ВФУ шахты — имени Засядько. Пострадавших нет», — говорится в телеграм-канале ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что 8 декабря из-за обстрелов киевских боевиков в ДНР были обесточены пять шахт. Под землей в это время находились 186 человек.