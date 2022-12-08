Москва, 8 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на южнодонецком направлении отбили попытку атаки ВСУ в направлении населенного пункта Никольское в ДНР, сообщили 8 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что в результате решительными действиями российских военных и ударами артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции.

«Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ударов высокоточным оружием ВКС России в Запорожской области было уничтожено пять пусковых установок РСЗО MLRS американского производства и MARS-II германского производства.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет МИ-8 и пять беспилотников ВСУ.

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