ВС России отбили попытку атаки ВСУ в направлении Никольского в ДНР
ВС России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 30 боевиков ВСУ
Москва, 8 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на южнодонецком направлении отбили попытку атаки ВСУ в направлении населенного пункта Никольское в ДНР, сообщили 8 декабря в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что в результате решительными действиями российских военных и ударами артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ударов высокоточным оружием ВКС России в Запорожской области было уничтожено пять пусковых установок РСЗО MLRS американского производства и MARS-II германского производства.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет МИ-8 и пять беспилотников ВСУ.
Читайте также: Средства ПВО России сбили Ми-8 и пять беспилотников ВСУ