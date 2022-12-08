Москва, 8 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) западного производства уничтожены ударами российских войск в Запорожской области. Об этом сообщает 8 декабря Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Cpl Jamie Peters RLC Реактивная система залпового огня M270 MLRS

В ведомстве уточнили, что ВКС России поразили высокоточными ударами установки РСЗО MLRS производства США и MARS-II, выпущенные в ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные нанесли высокоточный удар по помещениям комбината Arcelor Mittal в Кривом Роге, уничтожив более 70 ракет для американской РСЗО HIMARS, а также две пусковые установки РСЗО MLRS.

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