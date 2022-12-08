Москва, 8 декабря, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об обучении по программам специалитета по ряду направлений, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Реализация законопроекта открывает возможности научным организациям и создает инновационную платформу интегрированной системы образования и науки на основе фундаментальных и прикладных научных достижений, отмечают в комитете Госдумы по науке и высшему образованию.

Научным организациям, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации, предоставляется право осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета.

Порядок формирования перечня указанных организаций, в том числе критерии включения в него научных организаций, основания и порядок исключения из него научных организаций также будут устанавливаться правительством, следует из документа.

Научные организации должны будут получить образовательную лицензию, уточнила сенатор Лилия Гумерова.

Законопроект внесен в Госдуму сенаторами во главе с Валентиной Матвиенко, авторы отмечают удачный эксперимент, который проходит в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова (Минздрав).

Сейчас научные организации вправе осуществлять образовательную деятельность по программам магистратуры, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, программам ординатуры, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.