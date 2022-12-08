Москва, 8 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на купянском направлении более 70 боевиков ВСУ, сообщили 8 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На купянском направлении… уничтожено более 70 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также были уничтожены две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ударов высокоточным оружием ВКС России в Запорожской области было уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ.