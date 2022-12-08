ВС России уничтожили на купянском направлении более 70 боевиков ВСУ
Российские военные уничтожили на купянском направлении более 70 боевиков ВСУ и две БМП
Москва, 8 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на купянском направлении более 70 боевиков ВСУ, сообщили 8 декабря в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
«На купянском направлении… уничтожено более 70 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Также были уничтожены две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ударов высокоточным оружием ВКС России в Запорожской области было уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ.