Москва, 8 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл награждение Героев России медалями «Золотая звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Церемония проходит в Кремлёвском дворце в Москве и приурочена ко Дню героев Отечества. Праздник отмечается в России 9 декабря.

Высокую награду из рук президента получат замначальника штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ полковник Сергей Белозеров, командир роты спецназа 785-го отдельного отряда специального назначения 10-й отдельной бригады специального назначения Южного военного округа майор Александр Волков, замкомандира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ майор Борис Дудко, старший летчик-испытатель Государственного летно-испытательного центра Минобороны полковник Сергей Демьяненко и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин пока не планирует общение с представителями крупного бизнеса.