Путин поблагодарил Героев России за службу Родине
Москва, 8 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии награждения героев Отечества медалями «Золотая звезда». Церемония проходит 8 декабря в Кремлевском дворце в Москве.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Он поздравил Героев России с получением заслуженных наград. Медали вручены воинам, которые проявили исключительную отвагу и доблесть в ходе выполнения задач спецоперации.
Путин поблагодарил военнослужащих за службу Родине, а также за верность идеалам, которые всегда в любые времена объединяли Россию.
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