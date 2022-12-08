Москва, 8 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии награждения героев Отечества медалями «Золотая звезда». Церемония проходит 8 декабря в Кремлевском дворце в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он поздравил Героев России с получением заслуженных наград. Медали вручены воинам, которые проявили исключительную отвагу и доблесть в ходе выполнения задач спецоперации.

Путин поблагодарил военнослужащих за службу Родине, а также за верность идеалам, которые всегда в любые времена объединяли Россию.

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