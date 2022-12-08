Москва, 8 декабря, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Владимир Путин считает каждого бойца, сражающегося на передовой, героем, такое заявление президент России сделал 8 декабря на церемонии вручения медали «Золотая звезда» Героям России.

https://www.ryazangov.ru Медаль «Золотая звезда» Героя РФ

Президент выразил уверенность в том, что и все граждане России согласны с ним в этом.

Народ России всегда отвечал «несокрушимым единством» на попытки противников посягнуть на безопасность нашей Родины, добавил Владимир Путин.