Москва, 8 декабря, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили в Харьковской области более 90 польских наемников, сообщили 8 декабря в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Высокоточным российским ударом у Боровского в Харьковской области — (уничтожено) более 90 польских наемников», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС России уничтожили у Шевченковского и Григоровского в Запорожской области пять пусковых установок MLRS и MARS-II, у Ильичевки в ДНР — две пусковые установки HIMARS.