Москва, 8 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Законопроект о применении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) по товарам, отгружаемых в пользу иностранных физических лиц с удаленных складов российских налогоплательщиков, может оказаться мертворожденным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Госдума в первом чтении приняла законопроект, распространяющий порядок применения ставки НДС в ноль процентов для товаров, которые уже вывезены из России в режиме «экспорт», находятся на зарубежном складе российского налогоплательщика и подлежат передаче конечному покупателю за пределами государства. При этом в числе обязательных документов, предоставляемых в налоговый орган, указан договор аренды иностранного склада.

Эксперт Хаминский предложил разобраться, как предлагаемая схема будет выглядеть на практике.

«Российская компания должна зарегистрировать филиал в иностранной юрисдикции и встать там же на налоговый учет. Затем филиал заключает договор аренды склада. После чего товар перемещается из российского склада в режиме «экспорт» на зарубежный склад, откуда передается конечному покупателю. Возникает два резонных вопроса, которые сводят на нет саму возможность построения подобной цепочки», — указал эксперт.

Во-первых, отмечает он, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ товары, вывезенные по таможенной процедуре экспорта, уже безоговорочно подлежат налогообложению НДС по ставке 0%.

«То есть, продавец вывез товар, оформил надлежащим образом таможенные и транспортные документы и получил право применения экспортной ставки. При этом данное право вообще не зависит от того, передан товар третьему лицу на территории иностранного государства или нет», — рассуждает Хаминский.

Во-вторых, продолжает он, с точки зрения достижения деловой цели представляется маловероятным, что вместо того, чтобы воспользоваться услугами транспортно-логистических компаний, организаций почтовой связи или экспресс-доставки, продавец будет организовывать в каждой стране нахождения потенциальных покупателей собственную складскую инфраструктуру.

«По факту может получиться, что законопроект, направленный на выполнение мероприятий по упрощению налогового и валютного регулирования для целей экспорта товаров и услуг, окажется мертворожденным, так как на практике не случится реальных ситуаций, в которых новые нормы будут применимы», — резюмировал эксперт.