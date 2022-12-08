Лима, 8 декабря, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Россия внимательно следит за обстановкой в Перу и надеется, что смена власти в этом государстве пройдет спокойно, без деструктивного вмешательства внешних сил. Об этом 8 декабря сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы внимательно следим за развитием там обстановки», — заявила дипломат.

Она напомнила, что 7 декабря в Перу из-за обострения внутриполитического кризиса парламент страны выразил вотум недоверия главе государства Педро Кастильо, отстранив его от должности.

«Мы рассчитываем, что процесс транзита власти в Перу пройдет спокойно, в правовом поле, без деструктивного вмешательства извне», — сказала Захарова.

Она уточнила, что Россия надеется на то, что это будет способствовать нормализации обстановки в этом государстве в интересах перуанского народа.

«Со своей стороны подтверждаем стремление к дальнейшему развитию традиционно дружеских отношений между нашими государствами», — подчеркнула официальный представитель МИД России.