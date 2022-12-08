Москва, 8 декабря, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что любовь к Родине передается из поколения в поколение, это чувство священно.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Любовь к Родине передается из поколения в поколение, оно священно, россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны», — сказал глава государства в ходе церемонии награждения Героев Отечества.

Он также добавил, что гордится солдатами, офицерами, добровольцами и ополченцами, которые «воюют сейчас, участвуют в СВО».