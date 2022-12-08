Москва, 8 декабря, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который совершенствует законодательство по защите прав граждан-участников долевого строительства, передает корреспондент ИА REGNUM8 декабря.

Госдума

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») пояснил, что документ решает несколько задач. В частности, наводит порядок в Едином реестре проблемных объектов.

«Сейчас объекты исключаются из реестра только по решению суда о передаче недостроенного дома «Фонду развития территорий», даже если уже осуществляются компенсационные выплаты. Из-за этого реестр содержит неактуальную информацию», — пояснил парламентарий в своем телеграмм-канале.

Также предусматривается возврат материнского капитала членам ЖСК при банкротстве застройщика и наделение «Фонда развития территорий» правом пересмотра решений о завершении строительства с заменой на выплату возмещения.

«Не всегда объекты, по которым принималось решение о завершении строительства, могут быть достроены. Причины бывают разные: невозможность оформления прав собственности на землю, где ведется строительство, неправильная консервация стройки, необходимость сноса существующей конструкции», — добавил парламентарий.

Согласно закону, техтребования к незавершенным объектам строительства до 2025 года будут предъявляться те же, что действовали на момент выдачи разрешения на строительство.

«Иначе достройка становится невозможной: объекты просто не могут пройти экспертизу, потому что требования уже сильно изменились», — заключил он.