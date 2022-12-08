Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Старейшее предприятие молочной перерабатывающей отрасли АО «Молокозавод Петропавловский» на Камчатке в 2022 году смогло сдержать цену на готовую продукцию и не повысить её больше, чем на уровень инфляции, а на социальные виды товаров — стабилизировать цены. Власти края в 2023 году продолжат оказывать заводу меры поддержки. Губернатор Камчатки Владимир Солодов посетил завод и обсудил с его руководством перспективы развития.

Health.obozrevatel.com Молоко

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Солодов подчеркнул, что помимо комплексных мер поддержки, помогать предприятиям необходимо с учётом специфики их работы и местонахождения каждого.

«Молокозавод, безусловно, остаётся крупнейшим предприятием Петропавловска-Камчатского. Помимо того, что молокозавод обеспечивает горожан свежими, вкусными и доступными продуктами молочного производства, он принимает большое количества молока у хозяйств, здесь трудоустроено более 200 человек. 2022 год стал непростым для завода, потому что наблюдался существенный рост стоимости тары, топлива, необходимого для перевозки, введены марки, которые должны присутствовать на каждой единице продукции», — сказал Солодов.

Завод принимает молоко от шести совхозов и 40 фермерских и частных хозяйств, выпускает более 30 видов продукции.

«Мы будем продолжать поддержку завода с точки зрения субсидирования электроэнергии. Будет продолжена программа технического перевооружения. Конечно, продолжим работу по расширению ассортимента. В зависимости от вкусов наших горожан завод будет адаптировать линейку своей продукции, выпуская как уже полюбившиеся товары, так и востребованные в тот или иной момент», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Торгово-промышленной палате России открылась презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Камчатки.