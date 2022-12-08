Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики направило в правительство РФ законопроект о северном завозе, заявил 8 декабря глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

В ходе XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» он рассказал, что законопроект предполагает ввести единого координатора процедуры и установить приоритеты грузов. Документ был разработан по поручению президента страны Владимира Путина. Предполагается, что единым федеральным координатором выступит Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Чекунков предположил, что проект будет принят и подписан президентом в 2023 году. Он также сообщил о разработке необходимой системы, «чтобы с принятием закона уже была базовая цифровая платформа, которая позволит осуществлять планирование, управление северным завозом, управление логистикой».

Напомним, что северный завоз охватывает населённые пункты 25 российских регионов с населением более 3 млн человек. Ежегодно в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности завозят около 3,1 млн тонн грузов жизнеобеспечения.