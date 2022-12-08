* «Дождь» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Таллин, 8 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Вещание телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Эстонии прекращено, сообщает 8 декабря издание Postimees.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Программы канала транслировали в Эстонии три телеоператора. У двух телеоператоров канал входил в расширенный пакет, отмечает издание, не приводя иных подробностей ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вещание «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) решили прекратить власти Латвии и Литвы. Председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш пояснил, что лицензия канала аннулирована «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

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